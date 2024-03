Bimbo di 3 mesi con meningite e positivo alla cocaina: dopo due mesi è fuori pericolo Il piccolo, di soli 3 mesi, venne ricoverato nel gennaio scorso all’ospedale Santobono di Napoli in gravi condizioni: colpito da una meningite, risultò anche positivo alla cocaina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Migliorano le condizioni di salute del bambino di soli 3 mesi che, lo scorso gennaio, venne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli, colpito da una meningite e poi risultato anche positivo alla cocaina: come riporta Salerno Today, dopo circa due mesi di ricovero in terapia intensiva, il piccolo è fuori pericolo.

Il bimbo aveva tracce di cocaina nelle urine

Il bambino era stato trasferito al Santobono in eliambulanza dall'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: già nel nosocomio salernitano erano state rilevate tracce di cocaina nelle urine. Gli esami, ripetuti anche nell'ospedale pediatrico napoletano, hanno confermato la presenza della droga, ma soltanto nelle urine e non nel sangue.

Per fare piena luce sulla circostanza e stabilire come il bambino sia venuto in contatto con la cocaina, la Procura di Salerno ha avviato le opportune indagini. Da quanto si apprende, quando sarà dimesso, il piccolo sarà affidato a una casa famiglia in Campania.