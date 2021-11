Bimbo di 10 anni positivo al Covid in condizioni gravi al Santobono. Task con il Cotugno per curarlo Ha 10 anni il bambino arrivato nella serata di ieri all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, positivo al Covid 19, è assistito in rianimazione insieme a un’equipe dell’ospedale Cotugno a cui è stato chiesto un consulto. Le condizioni, fanno sapere dal polo pediatrico, sono difficili anche se non è ancora intubato.

Sono serie le condizioni del piccolo ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli affetto da Covid. Il bimbo, che compirà tra poco 11 anni, è arrivato nella serata di ieri al pronto soccorso del nosocomio. Il quadro clinico era già apparso critico all'accesso e ora si trova in rianimazione anche se non è ancora intubato. I genitori del bimbo, una volta appresa la positività del figlio, sono stati sottoposti a tampone. A quanto apprende Fanpage.it da fonti del Santobono, il bambino è stato visitato anche da un'equipe dell'ospedale Cotugno guidata dal dottor Giuseppe Fiorentino, a cui il nosocomio pediatrico ha chiesto un consulto. In questo momento, si apprende, non è trasferibile al polo infettivologico, si è però stabilita una collaborazione per curare il bambino senza spostarlo.

Al momento fanno sapere, non è stato ancora possibile effettuare una tac, anche se le condizioni dal punto di vista respiratorio sono molto gravi. Insieme all'equipe del Cotugno proveranno a curare il piccolo quindi senza trasferirlo.