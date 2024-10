video suggerito

Bimbo di 10 anni muore a scuola durante la ricreazione: tragedia a Quarto La tragedia si è verificata all’istituto scolastico Borsellino di Quarto, nella provincia di Napoli: il bimbo ha perso conoscenza durante la ricreazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un bambino di soli 10 anni è morto mentre si trovava a scuola: la tragedia si è verificata nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre, all'istituto scolastico "Borsellino" di Quarto, nella provincia di Napoli. Da quanto si apprende, la tragedia sarebbe avvenuta durante la ricreazione: il bambino si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo, perdendo conoscenza. Inutili i tentativi di rianimarlo, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Nell'istituto scolastico, che si trova in via Crocillo, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Quarto per i rilievi del caso. È possibile, viste la morte improvvisa e la giovane età della vittima, che la competente Autorità Giudiziaria aprirà una indagine per fare piena luce sulla vicenda e chiarire le precise cause della morte del bambino.