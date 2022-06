Ischia, Caporal maggiore dell’Esercito in bici investita da un’auto: Cassandra Mele muore a 37 anni La ciclista è una 37enne caporal maggiore dell’Esercito. È stata investita da un’auto in via Vico ed è deceduta sul colpo. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale ad Ischia, questa mattina, dove una donna in bicicletta è stata investita da un'auto ed è morta a seguito dell'impatto. La vittima è Cassandra Mele, 37enne Caporal maggiore capo dell’Esercito Italiano, residente a Ischia, appassionata di ciclismo su strada e di escursioni. La donna, purtroppo, è deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 7,00 di questa mattina, in via Gianbattista Vico. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la ciclista si sarebbe scontrata frontalmente con un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Alla guida dell’auto una ragazza 26enne del posto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ischia e della locale stazione. Gli accertamenti sulle cause sono ancora in corso. In questi momenti è al vaglio la posizione dell’autista. La ciclista stava percorrendo in bicicletta una strada periferica del comune di Ischia Porto, nella zona di San Michele, quando per motivi ancora non chiari si è scontrata frontalmente con la macchina che veniva dal senso opposto. L'impatto purtroppo le è stato fatale. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Lutto nell'Esercito Italiano per la scomparsa del Caporal Maggiore capo, che era in servizio a Pinerolo, presso la Caserma Berardi terzo Reggimento Alpini. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura perdita.

(articolo aggiornato alle 10,20)