Base pollo fritto, formaggio e pomodoro: KFC lancia la sua pizza (per ora solo negli USA) Il noto fast food americano lancia per il mercato degli Stati Uniti la Chizza: si tratta di una pizza che, al posto del tradizionale impasto, ha il pollo fritto come base.

A cura di Valerio Papadia

I puristi napoletani della pizza, per il momento, potranno storcere il naso, o approvarla, soltanto in via teorica: per ora soltanto negli Stati Uniti, infatti, sarà possibile assaggiare Chizza, la pizza a base di pollo fritto e condita con formaggio, pomodoro e salame, lanciata da KFC, il noto fast food americano dedicato proprio al pollo fritto.

Si tratta, sostanzialmente, di filetti di pollo fritto – il fiore all'occhiello, appunto, della catena di fast food – che sostituiscono il tradizionale impasto e che richiamano la forma di una pizza, conditi con pomodoro, formaggio (dalle foto pubblicate da KFC sui social, non si direbbe propriamente mozzarella, ndr) e fettine di salame, a ricreare quella che alle nostre latitudini si chiama "Diavola", ma che negli Stati Uniti si chiama invece "Pepperoni Pizza".

La Chizza sarà disponibile nei punti vendita del fast food negli Stati Uniti soltanto per un periodo di tempo limitato: probabilmente una strategia di KFC per tastare i gusti degli americani, prima di decidere o meno di inserire il piatto all'interno dei suoi menù in maniera permanente. Difficile, però, che Chizza possa arrivare in Italia, proprio per l'ondata di polemiche che accompagna puntualmente ogni novità e variazione sul tema pizza (vedasi pizza con l'ananas di Gino Sorbillo, ndr). Per fugare ogni dubbio e spegnere eventuali polemiche, però, KFC ribadisce nel claim di lancio del prodotto: "It's not pizza, it's Chizza". Come a dire: state tranquilli, la pizza è un'altra cosa.