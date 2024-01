Barca in fiamme a Pozzuoli, enorme colonna di fumo nero nel porto. Bloccati i traghetti Barca in fiamme nel porto di Pozzuoli. Dal rogo si alza enorme colonna di fumo nero. Bloccati i traghetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Barca in fiamme nel porto di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a molti chilometri di distanza. Ancora da chiarire l'origine del rogo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con la Capitaneria di Porto, impegnati a soccorrere i passeggeri. Una volta messa in sicurezza l'area si provvederà poi a redigere la relazione per capire quale possa essere stata la matrice dell'incendio. Non ci sarebbero feriti, secondo le prime informazioni. Una grande folla di persone si è radunata sulla terraferma per cercare di allertare i soccorsi.

Bloccati i traghetti al Porto di Pozzuoli

Sul posto è giunto, come detto, personale della Guardia Costiera, che ha messo subito in salvo i passeggeri che erano a bordo della barca. Quest'ultima è stata completamente divorata dalle fiamme ed è andata distrutta. Contemporaneamente, è stato disposto il blocco dei traghetti in partenza e in arrivo nel Porto di Pozzuoli, per motivi di sicurezza, nell'attesa che la situazione possa essere risolta.

Proprio oggi, a Pozzuoli era prevista l'inaugurazione del tunnel di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto. Un'arteria di collegamento studiata anche come nuova via di fuga in caso di emergenza per il fenomeno del bradisismo, collaudata 7 anni fa, ma in attesa di apertura al pubblico. L'infrastruttura, costata 150 milioni, sarà gestita da Tangenziale, ma la proprietà resterà al Comune di Pozzuoli. Oggi, al taglio del nastro al porto di Pozzuoli, erano presenti, tra gli altri, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.