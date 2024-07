video suggerito

Bandiere a mezz'asta e lutto cittadino per i funerali delle vittime del crollo di Scampia Alle 9 di lunedì 29 luglio i funerali delle vittime del crollo nella Vela Celeste di Scampia. Ancora gravi tre feriti, la Procura indaga per omicidio colposo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per i funerali di Patrizia Della Ragione, Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo, le tre vittime (tutte imparentate tra loro) del crollo del ballatoio nella Vela Celeste di Scampia. Il Comune di Napoli, come aveva già anticipato all'indomani della tragedia, ha proclamato il lutto cittadino e, dopo la riunione in Prefettura tenutasi quest'oggi a Palazzo della Foresteria, per i giorni 29 e 30 luglio verranno esposte a mezz'aria le bandiere del comune di Napoli, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea su tutti gli edifici pubblici dell’intero territorio comunale di Napoli.

I funerali, inizialmente previsti per le 9.30 in Piazza Giovanni Paolo II a Scampia, sono stati anticipati alle ore 9 anche per evitare le ondate di caldo che anche domani si abbatteranno sulla città: si prevede infatti una folta partecipazione dell'intero quartiere, con centinaia di persone a chiedere giustizia per i morti ed i feriti nel crollo. Questi ultimi sono ancora ricoverati in ospedale: a preoccupare sono le condizioni di tre di essi, una donna e due bambini, ancora in condizioni gravissime fin dal momento del ricovero.

Intanto, proseguono le indagini della magistratura: si indaga per omicidio colposo, con la Procura di Napoli che ha acquisito i documenti che già nel 2015 ordinavano l'evacuazione delle strutture crollate per lo stato di degrado in cui si trovavano. Tuttavia, quegli ordini non erano mai stati eseguiti. Restano ancora in bilico le centinaia di sfollati: nei prossimi giorni si attendono nuove decisioni della Prefettura, una volta esaminate le condizioni degli appartamenti e la loro messa in sicurezza.