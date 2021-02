in foto: Immagine di repertorio

È stato in grado di dire soltanto il suo nome di battesimo. Niente cognome, niente nome dei genitori, nemmeno dove abitasse e come fosse arrivato lì. E, soprattutto, se fosse stato picchiato da qualcuno. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare un bambino di età apparente tra i 7 e gli 8 anni che è stato notato questa mattina a Salerno, in piazza Sedile del Campo, nel centro storico, mentre si aggirava da solo in strada con una ferita alla testa. Ascoltato tramite un interprete, ha detto di chiamarsi Cristinel; probabilmente è di origine romena.

A dare l'allarme, e a chiamare la Polizia Municipale di Salerno, una donna di passaggio nella piazza che ha notato il bambino da solo e gli ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se si fosse perso. Il piccolo era affamato, nell'attesa che arrivassero gli agenti la donna gli ha comprato da mangiare. Sul posto è intervenuto anche il personale delle Politiche Sociali del Comune, che sta seguendo il caso. Il bambino ha detto soltanto il suo nome ma non è stato in grado di fornire altre indicazioni; alle domande degli agenti e degli assistenti sociali ha fatto scena muta, non ha saputo indicare dove fossero i genitori né l'indirizzo di casa.

Al momento il piccolo è stato accompagnato in ospedale per medicare la ferita sulla fronte e per accertamenti sul suo stato di salute. La ferita alla testa, con conseguente lieve trauma cranico, non desterebbe preoccupazioni. La Polizia Locale sta cercando di rintracciare i genitori, per capire come mai si trovasse da solo in piazza e se quella ferita fosse riconducibile a una caduta accidentale o a un'aggressione; con tutta probabilità il bimbo potrebbe vivere nelle immediate vicinanze del posto in cui è stato trovato.