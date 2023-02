Avvocato va a colloquio con il cliente in carcere e gli passa droga e cellulare: arrestato Il legale è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari; nei guai anche il detenuto. La vicenda nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano.

A cura di Valerio Papadia

Si è recato a colloquio con il suo cliente ma, oltre a fornirgli utili consigli legali, gli ha passato anche della droga e un telefono cellulare: per questo, un avvocato del foro di Napoli è stato arrestato. La vicenda – che è stata resa nota soltanto questa mattina – è accaduta lo scorso 17 febbraio all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta.

L'avvocato ha passato la droga e il cellulare al suo cliente durante i colloqui

Lo scorso 17 febbraio, l'avvocato si è recato a colloquio con il suo assistito nel carcere del Casertano. Dopo la chiacchierata tra i due, gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere hanno perquisito il detenuto e lo hanno trovato in possesso di quatto panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi, nonché di un mirco-telefonino provvisto di scheda Sim e di caricabatterie, che l'avvocato gli aveva appena passato in fase di colloquio.

Emanata una misura cautelare anche nei confronti del detenuto

In seguito alla flagranza e a successivi accertamenti eseguiti dagli inquirenti, il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emanato una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell'avvocato; nei confronti del detenuto, invece, è stata emanata una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere.