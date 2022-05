Autotreno a fuoco in galleria, chiusa l’A16 tra Avellino Est e Benevento in entrambe le direzioni Incendio in galleria sull’A16 Napoli-Bari, tra Avellino Est e Benevento: chiusa l’autostrada in entrambe le direzioni nella tratta tra i due capoluoghi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un autotreno è andato in fiamma all'interno di una galleria lungo l'A16 Napoli-Bari, all'altezza di Montemiletto. Chiusa in entrambe le direzioni l'autostrada nel tratto tra Avellino Est e Benevento: sul posto la Polizia Stradale di Avellino Ovest e Grottaminarda, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco. Sconosciute le cause dell'incendio: nel tunnel era presente anche un'autocisterna per il trasporto di carburante ma fortunatamente già scarica.

Uscite obbligatorie ad Avellino Est e Benevento per chi viene rispettivamente da Napoli e da Bari. Non ci sono feriti, anche se c'è stata tanta paura per i diversi automobilisti, travolti dalla nube di fumo. Dopo le prime code, il traffico è stato fatto scorrere e la carreggiata adesso, in entrambe le direzioni, è chiusa senza ulteriori veicoli in coda. Questo l'avviso da parte di autostrade per l'Italia, con i consigli per chi arriva da Napoli e da Bari e come proseguire in entrambe le direzioni di marcia: