Capri, autobus precipita a Marina Grande, un morto e decine di feriti Un autobus di linea è precipitato a Marina Grande di Capri, isola del Golfo di Napoli, nei pressi di un lido turistico, intorno alle 11.30 di oggi, 22 luglio, dopo aver divelto una ringhiera di protezione. C’è un morto e decine di feriti, alcuni in condizioni gravi portati in elicottero all’Ospedale del Mare. L’incidente all’altezza dell’hotel Belvedere Tre Re, al momento il mezzo era pieno di persone.

Un autobus di linea è precipitato alla Marina Grande di Capri, isola del Golfo di Napoli, nei pressi del lido Gemma. Il minibus dell'azienda Atc, con a bordo 11 persone, è caduto da un'altezza di circa sei metri. Ci sono 10 feriti, c'è un morto e altre persone sarebbero in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'hotel Belvedere e Tre Re intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 22 luglio.

Durante una manovra l'autobus ha colpito – per cause tutte da accertare – la ringhiera di protezione che ha ceduto, e il mezzo è precipitato nel vuoto sottostante. A quanto si apprende il pullman era pieno di persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118, da Napoli sono partiti i Vigili del Fuoco con un elicottero da soccorso; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Testimoni raccontano a Fanpage.it di avere visto l'autobus che sembrava adagiarsi sulla ringhiera e poi la struttura che cedeva sotto il peso del mezzo; pochi istanti dopo il pullman si è ribaltato finendo nella parte sottostante, restando capovolto e incagliato tra il muro e le cabine del lido.

Ero con mio figlio, ho visto l'autobus inclinarsi, quasi adagiarsi da lato del parapetto e cadere. È stata una cosa orribile, è successo davanti a noi, ora non posso far altro che pensare alle alle persone che erano lì

Paura anche sulla spiaggia sottostante della Marina Grande di Capri, per il boato avvertito improvvisamente e che proveniva dalle spalle dell'edificio; diversi bagnanti sono scappati, credendo ci fosse stato un crollo nel palazzo. Ora sul posto ci sono forze dell'ordine e soccorsi. Capri ha un solo presidio ospedaliero, il Capilupi ad Anacapri.

Bus precipitato a Capri, decine di feriti

Tra i feriti due sarebbero in condizioni giudicate gravi; è in corso il trasferimento di otto persone all'Ospedale del Mare di Napoli in elicottero. Sono stati precettati tutti i chirurghi in servizio per rafforzare il Trauma Center. La Asl ha inviato da Napoli un elicottero con supporto medico e infermieristico, utilizzato per valutare i pazienti gravi.

A bordo del mezzo precipitato oggi a Capri c'erano anche alcuni bambini. A quanto si apprende nessuno di loro versa in condizioni critiche. L'autobus era più affollato del solito a causa di un guasto che si era verificato in mattinata nella funicolare e che aveva fatto concentrare ovviamente il flusso di utenti sul trasporto su gomma.

Contattato, il sindaco dell'isola azzurra, Marino Lembo, ha dichiarato di essere stato appena informato dell'accaduto. Una inchiesta giudiziaria sarà aperta per far luce sulle cause che hanno portato al drammatico incidente.

La situazione del trasporto pubblico a Capri

I mezzi pubblici di trasporto a Capri, soprattutto d'estate, sono noti a turisti e residenti per essere stracarichi di passeggeri – l'affollamento in tempi di Covid è peraltro uno dei problemi dell'isola -. La perla del Golfo di Napoli è costituita da due comuni, Capri e Anacapri (la parte superiore) collegati da una funicolare e dai mini bus, oltre che dai caratteristici mezzi Apecar e dai taxi.

Strade ricche di curve, strettissime, dove sono necessarie manovre precise al centimetro: guidare mezzi grandi a Capri è piuttosto complicato, lo sa chiunque ci è stato almeno una sola volta nella vita.

articolo in aggiornamento.