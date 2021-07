Bus precipitato a Capri, c’è un morto: è l’autista del mezzo Una persona è morta per le ferite riportate nel grave incidente di stamane a Capri, dove un minibus di linea è precipitato nel vuoto nella zona della Marina Grande; si tratta del conducente del mezzo. Si registra un secondo ferito grave, soccorso in arresto cardiaco. La dinamica è in fase di ricostruzione, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Uno dei soccorsi

Una persona è morta per le ferite riportate nel grave incidente di stamane a Capri, dove un minibus di linea è precipitato nel vuoto nella zona della Marina Grande; si tratta dell'autista del mezzo. Un'altra persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, in arresto cardiaco. I feriti complessivamente sarebbero oltre una decina, che si trovavano tutti a bordo dell'autobus; presenti tra i viaggiatori anche alcuni bambini, che sarebbero però tutti illesi o avrebbero riportato ferite di lieve entità.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11,30 di oggi, 22 luglio, nei pressi dell'Hotel Belvedere Tre Re, all'altezza del lido Gemma. L'autobus è precipitato per circa sei metri dopo aver divelto una ringhiera di protezione. Le indagini sulla tragedia sono affidate alla Polizia di Stato, la dinamica è in fase di accertamento. Stando a quanto ricostruito il minibus dell'azienda Atc sarebbe precipitato durante una manovra sulla strada, molto stretta; alcuni testimoni dicono di averlo visto appoggiarsi sulla ringhiera, che a quel punto avrebbe ceduto sotto il peso del mezzo. Sull'accaduto è stata aperta una inchiesta.

L'autobus è caduto per diversi metri, fino ad incastrarsi, capovolto, tra un muro di contenimento e gli edifici del lido balneare. Paura anche in spiaggia, dove molti bagnanti sono scappati credendo che si trattasse di un cedimento della struttura. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è intervenuta un'ambulanza di Bourelly per il 118; nei video che Fanpage.it ha potuto visionare si vedono alcune delle fasi frenetiche dei soccorsi, con gli operatori che cercano di rianimare un uomo con un lungo massaggio cardiaco.