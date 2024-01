Auto si ribalta e finisce in una scarpata: feriti una donna di 45 anni e il figlio di 13 L’incidente questa mattina nel Comune di Frigento, nella provincia di Avellino: la donna e suo figlio sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale questa mattina, giovedì 25 gennaio, nel Comune di Frigento, in provincia di Avellino: un'automobile è uscita fuori strada, ribaltandosi e finendo in una scarpata. A bordo della vettura una donna di 45 anni – che si trovava alla guida – e il figlio di 13 anni, entrambi rimasti feriti. L'incidente – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – si è verificato sulla Strada Provinciale 99: non risultano altre automobili coinvolte oltre quella guidata dalla 45enne.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che si sono adoperati per estrarre la donna e suo figlio dall'abitacolo: entrambi sono stati poi affidati alle cure dei sanitari del 118 – anch'essi intervenuti tempestivamente sul posto – e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso; le loro condizioni di salute non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco si sono poi adoperati per mettere in sicurezza la vettura coinvolta nell'incidente e hanno dato supporto per il suo recupero. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Frigento, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara.