Auto finisce in mare e si incastra tra le barche: paura al porto di Procida

L’incidente si è verificato questa mattina sull’isola partenopea: per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per la donna al volante.

L’auto finita in mare al porto di Procida (Foto: Tg Procida)

Un rocambolesco incidente quello che si è verificato nella mattinata odierna, giovedì 2 ottobre, al porto turistico di Procida: un'automobile, una Smart, per cause che sono ancora in corso di accertamento è finita in mare, incastrandosi tra due barche ormeggiate proprio davanti alla banchina, come riferisce Tg Procida. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna alla guida della Smart, probabilmente in fase di manovra o di parcheggio, avrebbe improvvisamente accelerato, travolgendo panchine e fioriere a protezione della banchina e concludendo la corsa in mare.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri, che si sono adoperati per soccorrere la donna alla guida; come detto, l'automobile è rimasta incastrata, in bilico, tra due imbarcazioni e non è finita in acqua, per cui è stato relativamente agevole per l'autista uscire dall'abitacolo. La donna al volante non ha riportato, fortunatamente, gravi conseguenza, ma soltanto un comprensibile spavento.

Inoltre, sul posto è intervenuta una ditta specializzata, che ha provveduto a prelevare l'automobile con un carro attrezzi; la vettura è stata poi portata presso una officina meccanica dell'isola. Le operazioni si sono concluse intorno alle 10.