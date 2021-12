Aumentano i casi Covid ad Avellino, sospese le visite ai ricoverati all’ospedale Moscati Le visite dei parenti ai ricoverati all’ospedale di Avellino sono sospese a partire da oggi e fino al prossimo 8 gennaio, a causa dell’aumento dei casi Covid.

A cura di Valerio Papadia

I contagi da Covid-19 sono in aumento in tutta la Campania: non fa eccezione Avellino, che ha visto nelle ultime settimane una recrudescenza di casi di Coronavirus, da imputare anche alla diffusione della variante Omicron, che sta dilagando in tutto il mondo. Ecco perché a partire da oggi, 29 dicembre, e fino al prossimo 8 gennaio, come deciso dall'Asl, sono sospese le visite dei parenti ai pazienti ricoverati all'ospedale San Giuseppe Moscati. È stata la stessa Azienda sanitaria locale, attraverso una nota, a informare la cittadinanza.

"Il divieto di accesso all’utenza esterna è stato disposto per tutte le tutte le Unità operative, tenuto conto che la malattia da Sars-Cov-2 si sta per lo più manifestando senza o con lieve sintomatologia e che, pertanto, l’accesso in ospedale con la sola esibizione del green pass non garantisce la totale sicurezza ai pazienti ricoverati e anche agli operatori sanitari" ha dichiarato il dottor Rosario Lanzetta, direttore sanitario dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

L'Asl di Avellino ha anche reso noto che i famigliari dei pazienti ricoverati potranno informarsi sul loro stato di salute telefonando ai numeri, nelle fasce orarie indicate, che sono stati pubblicati sul sito internet dell'ospedale Moscati: www.aornmoscati.it.

A Napoli riaperto Covid Center del Loreto Mare

L'aumento dei contagi si fa sentire anche nel capoluogo campano, dove l'Asl Napoli 1 Centro, per far fronte anche all'aumento dei ricoveri, ha disposto la riapertura del Covid Center dell'ospedale Loreto Mare. Di contro, all'ospedale San Giovanni Bosco sono state sospese "tutte le attività assistenziali dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Generale".