Assunta Russo morta a 16 anni dopo essere stata dimessa dall’ospedale: tre indagati Lo scorso 20 marzo la 16enne Assunta Russo è morta in casa, nel Casertano: poche ore prima era stata dimessa dall’ospedale di Aversa; due dottoresse e un’infermiera iscritte nel registro degli indagati.

A cura di Valerio Papadia

Si cerca ancora di fare chiarezza sulla morte di Assunta Russo, una ragazza di 16 anni che lo scorso 20 marzo, a San Marcellino, nella provincia di Caserta, è morta a causa di un malore nella casa in cui viveva con gli zii. Poco prima del decesso, Assunta non si era sentita bene ed era stata trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa: proprio due dottoresse e un'infermiera del nosocomio risultano iscritte nel registro degli indagati dai magistrati della Procura di Napoli Nord, che ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda.

Effettuata l'autopsia sulla 16enne: i risultati depositati entro 60 giorni

Ieri, la Procura ha conferito a tre specialisti l'incarico di effettuare l'autopsia sul corpo di Assunta Russo, che si trova ora all'obitorio dell'ospedale di Giugliano, nel Napoletano; proprio come atto dovuto, per consentire di nominare i propri periti di parte, i magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati, per omicidio colposo, le due dottoresse e l'infermiera. Gli esperti incaricati dalla Procura avranno poi 60 giorni di tempo per depositare la loro relazione sull'autopsia, che chiarirà le cause della morte della 16enne e indicherà eventuali responsabilità.

Il malore, la corsa in ospedale e poi la morte di Assunta Russo

Il 20 marzo scorso, Assunta Russo, 16 anni, aveva accusato un malessere diffuso: aveva male alle gambe e si sentiva spossata. La ragazza, orfana di entrambi i genitori, viveva con gli zii, che precauzionalmente hanno deciso di portarla in ospedale. Dopo alcuni accertamenti che non hanno evidenziato nulla di anomalo, Assunta aveva cominciato a sentirsi meglio ed era tornata a casa: proprio nel suo letto la minore è improvvisamente deceduta; per lei non c'è stato nulla da fare.