Arrestato l’assassino di Mario Solimeno, il 29enne ucciso a colpi di pistola a Eboli 4 mesi fa Alle prime luci dell’alba, i carabinieri hanno arrestato una persona, ritenuta responsabile dell’omicidio di Mario Solimeno, 29enne ucciso a Eboli, nel Salernitano.

A cura di Valerio Papadia

Mario Solimeno

Dopo circa 4 mesi, si delineano i contorni dell'omicidio di Mario Solimeno, il 29enne che venne ferito a colpi di pistola a Eboli, nella provincia di Salerno, lo scorso 29 settembre: a causa delle ferite riportate – in particolare al collo – il 26 ottobre successivo, circa un mese più tardi, l'uomo è morto all'ospedale Cto di Napoli. Alle prime luci di questa mattina, giovedì 2 febbraio, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e quelli della compagnia di Eboli hanno arrestato una persona, su richiesta della Procura di Salerno, gravemente indiziato dell'omicidio del 29enne.

Il ferimento di Mario Solimeno e la morte

Le circostanze in cui si inscrive la morte di Mario Solimeno non sono ancora del tutto chiare e potrebbero delinearsi con l'arresto effettuato questa mattina. Il 29 settembre del 2022, Mario Solimeno si trovava in automobile con il fratello nel cosiddetto Rione Pescara, complesso di edilizia popolare di Eboli. Alcuni sconosciuti si sono improvvisamente avvicinati alla vettura e hanno esploso alcuni colpi di pistola contro il 29enne, uno dei quali lo ha colpito al collo.

Le condizioni di salute di Mario Solimeno sono apparse subito molto gravi: i proiettili avevano infatti danneggiato anche alcune vertebre. Il 29enne venne portato all'ospedale Cto di Napoli: qui, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, Mario Solimeno è deceduto circa un mese dopo il ricovero, il 26 ottobre del 2022.