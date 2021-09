Area parcheggio con 33 garage abusivi scoperta a Torre Annunziata dalla Guardia di Finanza Vasta operazione della Guardia di Finanza a Torre Annunziata: scoperti 33 garage abusivi in un’area parcheggio da 300 metri quadrati nel Rione Carminiello. Sono stati tutti sequestrati, denunciati i proprietari. Nell’operazione sono state controllate anche 632 persone, con 45 denunce in totale tra droga, codice della strada e abusivismo edilizio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una intera area parcheggio con 33 garage è stata sequestrata dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza a Torre Annunziata, nel territorio vesuviano. Una enorme area di 300 metri quadrati, dove le Fiamme Gialle hanno scoperto fossero stati costruiti ben 33 garage abusivi, privi di ogni licenza o permesso urbanistico. Tutti i proprietari sono stati a loro volta denunciati per abusivismo edilizio, mentre l'area è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell'ordine. La scoperta è avvenuta all'interno del Rione Carminiello, nel pieno centro cittadino

I controlli della Guardia di Finanza non si sono fermati però alla sola area a ridosso del centro storico: piazza Sant'Alfonso, Piazza Imbriani, Rione Poverelli, Quartiere Penniniello, via Terragneta, zona centrale, area portuale e area sud: un'operazione che ha interessato gran parte della cittadina oplontina e soprattutto i quartieri e le zone considerate ad alto rischio criminalità. Al termine delle operazioni, alle quali hanno preso parte oltre ai finanzieri anche il Gruppo Pronto Impiego di Napoli e le Unità cinofile della Compagnia di Capodichino, sono state controllate 632 persone, con 45 denunce in totale per svariati reati (tra cui droga, violazioni al Codice della Strada e abusivismo edilizio). La situazione più complessa è stata quella del Rione Carminiello, con la scoperta dell'enorme area parcheggio da 300 metri quadrati e la presenza su di essa di ben 33 garage abusivi, tutti regolarmente "occupati" vista anche la grande "richiesta" di posti auto nella zona: garage che sono stati tutti sequestrati mentre i titolari denunciati all'autorità giudiziaria a piede libero.