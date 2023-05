Appartamento con vista mozzafiato sui Faraglioni di Capri, ma è abusivo: scatta il sequestro L’appartamento, grande circa 42 metri quadri, vale 400mila euro. Il proprietario, un imprenditore di 70 anni, è stato denunciato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Un appartamento da sogno, con vista mozzafiato sui Faraglioni di Capri, uno dei posti più iconici ed esclusivi al mondo. Peccato che la struttura fosse completamente abusiva: la scoperta è stata effettuata dai carabinieri dell'isola nel Golfo di Napoli, che hanno denunciato il proprietario, un imprenditore di 70 anni incensurato.

L'appartamento vale circa 400mila euro

I carabinieri della locale stazione hanno effettuato la scoperta mentre effettuavano un servizio volto proprio al contrasto dell'abusivismo edilizio sull'isola: insieme a personale dell'ufficio tecnico del Comune di Capri, i militari dell'Arma hanno effettuato un sopralluogo nella proprietà dell'imprenditore, scoprendo l'appartamento abusivo.

L'abitazione – terminata e già arredata – grande circa 42 metri quadrati, era stata realizzata in un terrapieno, con uno scavo non autorizzato e in violazione delle norme paesaggistiche e urbanistiche dell'isola; il valore dell'appartamento è di circa 400mila euro. Al termine delle operazioni, l'imprenditore 70enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.