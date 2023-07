Anziana picchiata dalla badante: il figlio lo scopre dalle telecamere in casa e la denuncia Un’anziana affetta da demenza senile picchiata dalla propria badante: la denuncia del figlio dopo aver visto le immagini delle telecamere installate dentro casa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'anziana affetta da demenza senile picchiata dalla propria badante. E il figlio della donna che lo scopre guardando le telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'appartamento, correndo così a denunciare la donna. Una vicenda orribile di maltrattamenti quella che arriva da Marigliano, nell'hinterland di Napoli. Ora la magistratura, che ha acquisito le immagini e la denuncia presentata ai carabinieri, sta indagando per accertare responsabilità e colpe, ricostruendo per intero la vicenda, che ha già suscitato indignazione in Rete, dopo la visione delle immagini.

Le immagini del video risalgono al 15 maggio: dal video, si vede che le due donne (l'anziana di 85 anni, invalida, e la badante) stanno dormendo, quando la donna accudita si sveglia e fa per alzarsi. Immediatamente viene afferrata per i capelli e al collo, e sebbene riesca comunque ad alzarsi dal letto viene poi raggiunta e aggredita nuovamente dall'altra donna, che prova anche a strapparle dalle mani il bastone mentre l'anziana si trovava per terra. Come apprende Fanpage.it che ha contattato telefonicamente fonti investigative, la denuncia da parte del figlio è stata presentata ai carabinieri di Marigliano il 24 maggio successivo. Ora toccherà alla magistratura fare chiarezza su questa scabrosa vicenda.

"Era un po’ di tempo che mamma, che abita accanto a me, era nervosa e non voleva essere lasciata sola con la sua badante", ha raccontato il figlio, "Una sera mia moglie mi sveglia e mi dice di aver visto dalle immagini delle telecamere la badante che picchiava mamma. Così sono corso da lei ma sia lei che la donna che se ne prende cura hanno negato tutto. Solo la mattina dopo ho visto il video ed ho sporto denuncia". Il video è stato poi inoltrato a Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra, che lo ha poi condiviso in Rete sui propri canali social chiedendo giustizia per la donna maltrattata.