Anziana cade nella scarpata e resta intrappolata nella rete metallica, salvata dai poliziotti a Salerno I poliziotti di Salerno hanno salvato un’anziana che, dopo una rovinosa caduta, era rimasta intrappolata in una rete sul fianco di una scarpata; la donna è stata portata in ospedale in elisoccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Si era seduta su un muretto per riposarsi ma aveva perso l'equilibrio, era caduta all'indietro e, dopo essere rotolata per diversi metri, era rimasta intrappolata nella rete metallica paramassi: ha rischiato seriamente di morire, l'anziana salvata nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre, dalla Polizia di Stato a Salerno. Gli agenti l'hanno sentita urlare e l'hanno soccorsa, per trasportarla in ospedale è stato necessario l'elicottero; la donna è stata ricoverata in codice rosso, dopo gli accertamenti del caso i medici avrebbero escluso il pericolo di vita.

L'anziana, come ha raccontato lei stessa durante le prime fasi dei soccorsi, stava facendo una passeggiata con la figlia. Mentre percorreva via Santa Maria della Consolazione si era seduta sul muretto, ma aveva perso l'equilibrio. Dopo la caduta, per diverse decine di metri, era rimasta bloccata. Intorno alle 15 alcuni poliziotti della Squadra Mobile di Salerno hanno sentito le sue invocazioni di aiuto nei pressi della caserma Pisacane di via Sant'Eremita; si sono avvicinati per capire da dove provenissero e hanno notato la donna intrappolata ad una notevole altezza. I tre poliziotti si sono arrampicati sulla rete metallica di via Salvatore de Renzi e l'hanno tranquillizzata, sincerandosi delle sue condizioni di salute.

Nonostante la caduta rovinosa l'anziana era vigile e ha spiegato cosa le era successo. Gli agenti hanno allertato la centrale operativa della Questura, che ha richiesto l'intervento dei 118 e dei vigili del fuoco; poco dopo, oltre ad una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato, sono arrivati i pompieri che, constatando la difficoltà nel raggiungere l'anziana vista l'altezza e la conformazione della montagna, hanno fatto intervenire l'elicottero. La donna è stata quindi assicurata alla barella e trasportata in ospedale con l'elisoccorso, dove è stata ricoverata in codice rosso.