Antonio muore nel sonno a 13 anni: lutto ad Altavilla Silentina, nel Salernitano Antonio, 13 anni appena, è morto nel sonno forse a causa di una crisi respiratoria. Lutto ad Altavilla Silentina, annullati gli eventi in programma quest’oggi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Muore a 13 anni nel sonno, lutto nel comune salernitano di Altavilla Silentina. A scoprire il corpo privo di vita del piccolo Antonio sono stati i genitori. Forse una crisi respiratoria che gli è stata fatale: il piccolo, infatti, soffriva di crisi epilettiche. Sconvolta la comunità di Altavilla Silentina, con il sindaco che ha espresso il proprio cordoglio e quello dell'intera comunità per la tragedia, annullando anche gli eventi in programma quest'oggi nel comune, tra cui la giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati, che verrà recuperata nei prossimi giorni.

Il cordoglio del sindaco

"Il Sindaco, la Giunta, l'amministrazione comunale tutta e l' intera comunità altavillese si stringe attorno alla famiglia", ha fatto sapere il sindaco Francesco Cembalo, "per la scomparsa prematura del piccolo Antonio. Un dolore che nessuno potrà mai colmare soltanto la vicinanza di tutti noi in qualche maniera forse risolleverá i genitori, il fratellino, la famiglia tutta. Vi siamo vicini", ha concluso la nota del primo cittadino di Altavilla Silentina. I funerali del piccolo Antonio si celebreranno quest'oggi alle ore 15, nella chiesa del convento San Francesco.

Annullata la giornata dedicata ai nuovi nati

Proprio per evitare una triste comunanza di eventi, il comune silentino ha anche annullato la giornata dedicata ai nuovi nati, che sarà recuperata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Francesco Cembalo, nelle ore successive a quelle della tragedia che ha colpito la famiglia del piccolo Antonio. "La prematura scomparsa avuta nella nostra comunità oggi, addolora l’intera comunità per cui l’amministrazione comunale non ritiene opportuno celebrare la seconda Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati", che era stata fissata per oggi, lunedì 21 marzo. "L'accoglienza nella nostra comunità dei bambini nati durante il 2021 sarà celebrata il giorno 25 marzo 2022, alle ore 17.30 presso l'Auditorium", conclude la nota di Cembalo.