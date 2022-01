Antonio Barbiero scomparso da Caiazzo: non si hanno sue notizie da ieri sera È stato Stefano Giaquinto, sindaco di Caiazzo, ad informare la cittadinanza: Antonio Barbiero, 66 anni, non dà sue notizie dalle ore 23 del 14 gennaio.

A cura di Valerio Papadia

Ore di apprensione a Caiazzo, cittadina della provincia di Caserta, per la scomparsa di Antonio Barbiero, imprenditore di 66 anni della zona, titolare di un supermercato, del quale non si hanno più notizie da oltre 12 ore: l'uomo è uscito di casa, senza cellulare, intorno alle 23 di venerdì 14 gennaio, è salito sulla sua automobile, un fuoristrada, e da allora la famiglia non riceve più sue notizie. È stato il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, ad informare la cittadinanza della scomparsa di Antonio Barbiero, chiedendo a chi abbia informazioni utili al suo ritrovamento o l'abbia avvistato di rivolgersi a lui o alle forze dell'ordine, a cui la famiglia del 66enne ha denunciato la scomparsa.

"Stiamo cercando Antonio Barbiero anni 66, è scomparso da ieri sera intorno alle 23.00 con la sua auto, un fuoristrada Mitsubishi di colore blu. Indossava una camicia beige, pantaloni grigio, maglioncino blu e giubbotto scuro" ha scritto il sindaco Giaquinto sulla sua pagina Facebook. Tantissimi i commenti di cittadini e conoscenti del 66enne, che pregano affinché l'uomo venga ritrovato e ritorni dalla sua famiglia, come sono tanti in queste ore anche gli appelli diramati sui social network in cui campeggiano i dati di Antonio Barbiero, le sue caratteristiche fisiche e la sua fotografia per dare quante più informazioni possibili e utili al suo ritrovamento.

Nel frattempo, la macchina delle ricerche si è messa in moto a Caiazzo: è stato avviato il Piano di ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Caserta e la Protezione Civile, insieme alle forze dell'ordine, si è già messa all'opera nella speranza di individuare il 66enne.