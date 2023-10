Antonella Iaccarino morta a 48 anni: il vicino di casa le diede fuoco per un parcheggio a Quarto L’episodio risale allo scorso 5 settembre: dopo oltre un mese in ospedale, la 48enne è deceduta questa mattina, sabato 21 ottobre.

A cura di Valerio Papadia

Ha lottato per oltre un mese in ospedale ma purtroppo, questa mattina, il suo cuore ha smesso di battere: Antonella Iaccarino, 48 anni, è morta oggi, sabato 21 ottobre, al reparto Gradi Ustionati del Cardarelli di Napoli; troppo gravi le ustioni riportate su circa il 50% del corpo. Lo scorso 5 settembre la donna era stata data alle fiamme dal suo vicino di casa a Quarto, nella provincia partenopea, per un posto auto.

La salma di Antonella Iaccarino, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente, è stata sequestrata dai carabinieri, che seguono le indagini: nei prossimi giorni sarà sottoposta all'autopsia.

Arrestato il vicino di casa: ora l'accusa è di omicidio

Intorno alle 12.30 dello scorso 5 settembre, in via Alcide De Gasperi a Quarto, tra Antonella Iaccarino e il suo vicino di casa, Francesco Riccio, un uomo di 53 anni, scoppiò una lite per un parcheggio. Al culmine dell'alterco il 53enne ha preso della benzina, l'ha gettata addosso alla 48enne e poi, con un accendino, le ha dato fuoco.

Antonella Iaccarino è stata soccorsa dai sanitari del 118, che in un primo momento l'hanno trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: da qui, a causa delle gravi ustioni, la donna è stata trasferita al reparto specializzato dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Nel nosocomio partenopeo, purtroppo, come detto questa mattina è sopraggiunto il decesso della 48enne. L'accusa per Iaccarino, che è stato arrestato poco dopo l'aggressione dai carabinieri, si trasforma ora in omicidio.