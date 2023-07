Ansia a Castellammare per Dosso Mory, il 12enne è scomparso da tre giorni Dallo scorso 1 luglio non si hanno notizie del 12enne della Costa d’Avorio; si sarebbe allontanato volontariamente, le indagini sono affidate ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Proseguono ormai da tre giorni le ricerche di Dosso Mory Junior, il 12enne che si è allontanato dalla struttura di via Fondo d'Orto, alla periferia di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove si trovava per un campo estivo; delle ricerche si stanno occupando i carabinieri.

Il 12enne era arrivato in Italia dalla Costa d'Avorio su un barcone, aveva affrontato la traversata da solo; lui e il suo gruppo erano stati soccorsi al largo di Lampedusa dalla Aita Mari, la nave della ong Salvamento Maritimo Humanitario. Il 1 luglio scorso si è allontanato, a quanto pare volontariamente, e di lui si sono perse le tracce. I responsabili della Casa Famiglia Amaranta, dove vive il ragazzo, hanno denunciato la scomparsa al commissariato di Castellammare di Stabia della Polizia di Stato; successivamente le ricerche sono passate ai carabinieri.