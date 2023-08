Andrea Sannino dona parte dei compensi del concerto per comprare due defibrillatori a Ercolano Il cantante Andrea Sannino dona parte dei proventi del concerto di Ercolano per l’acquisto di defibrillatori.

A cura di Redazione Napoli

Il cantante Andrea Sannino ha devoluto parte dei compensi che percepirà per il concerto di domenica 13 agosto a piazza Pugliano, per l'acquisto dei defibrillatori che donerà alla città di Ercolano. A darne notizia non è l'artista, che sulle vicende di beneficenza tiene un profilo molto riservato, bensì il sindaco ercolanese Ciro Buonajuto che ha invece deciso di renderlo noto per ringraziarlo pubblicamente a nome della cittadinanza:

Ancora una volta Andrea Sannino ha dimostrato una straordinaria sensibilità e attaccamento alla città di Ercolano decidendo di donare 2 defibrillatori, che andranno ad aggiungersi a quelli già installati dal Comune. L'installazione sarà accompagnata da un corso di formazione grazie alla collaborazione della Croce Rossa di Ercolano, che ringrazio per la disponibilità. Un'azione sinergica per rendere Ercolano cardioprotetta.

I defibrillatori di strada sono dispositivi necessari appunto a defibrillare un paziente colpito da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare. Il macchinario eroga una scarica elettrica al cuore del paziente per porre termine a un’aritmia o ad un arresto cardiaco mortale. Anche a Napoli ne sono stati installati alcuni nelle principali strade e piazze, purtroppo soggetti a vandalismi e furti.