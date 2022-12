Ancora sciacalli a Ischia dopo la frana: arrestato 53enne, aveva attrezzi da lavoro rubati ai soccorritori L’uomo è stato arrestato a Forio d’Ischia dai carabinieri della locale stazione: portato in carcere a Napoli, è in attesa di giudizio.

A cura di Valerio Papadia

Continuano i servizi antisciacallaggio delle forze dell'ordine sull'isola di Ischia, dopo l'alluvione che ha devastato Casamicciola lo scorso 26 novembre, provocando la morte di 12 persone. E continuano, purtroppo, anche gli atti di sciacallaggio da parte di individui senza scrupoli: nelle scorse ore, a Forio d'Ischia, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 53 anni, Angelo Calise, già noto alle forze dell'ordine, residente nel Comune isolano di Lacco Ameno; le accuse nei suoi confronti sono quelle di furto e ricettazione.

L'uomo era in possesso di attrezzi di lavoro: arrestato per furto e ricettazione

Un passante ha segnalato ai militari dell'Arma la presenza del 53nne nel cortile di un condominio: intervenuti sul posto, i carabinieri hanno fermato l'uomo, trovandolo in possesso di un forcone, due rastrelli, una forbice da giardinaggio e una tanica di plastica. I militari hanno allargato la perquisizione all'abitazione del 53enne, trovandovi otto pale da scavo e una carriola a mano.

I carabinieri hanno fatto partire le indagini per verificare se gli attrezzi rinvenuti nella disponibilità dell'uomo e sequestrati siano stati rubati – come si sospetta – a qualche associazione di volontariato impegnata, nei giorni scorsi, nelle operazioni di soccorso dopo la frana di Casamicciola. Il 53enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove è in attesa di giudizio.