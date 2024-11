video suggerito

Ancora incendio di plastica a Napoli Est, fumo visibile a km di distanza tra Volla e Ponticelli Nuovo incendio nell’area Orientale di Napoli, colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Un nuovo incendio nella zona di Napoli Est, tra Ponticelli e Volla (nell'area prospiciente il mercato ortofrutta) ammorba l'area della zona metropolitana a oriente. Si tratta di fumi provenienti da un incendio di un capannone, con materiale plastico a fuoco, evento già verificatosi nel pomeriggio di venerdì 8 novembre. Al lavoro, come sempre, le squadre dei Vigili del Fuoco di Napoli. Molte le segnalazioni sia dalla Tangenziale di Napoli che dalla Salerno-Reggio Calabria che da persone che abitano in zone panoramiche con "affaccio" sull'area del Centro direzionale per la colonna di fumo nero visibile a svariati chilometri di distanza.