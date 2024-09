video suggerito

Anche Napoli punta al Reddito Alimentare: sì al progetto del Comune L'assessore al Welfare Trapanese: via al progetto dal ministero, per Napoli 1,4 milioni di euro.

A cura di Redazione Napoli

Napoli punta al Reddito alimentare: via libera al progetto del Comune per la misura di sostegno ai meno abbienti. «In questa giornata di festa è arrivata una notizia importante per la città e per i nostri cittadini. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 289 del 13 settembre, ha approvato il progetto», dice l'assessore al Welfare Luca Trapanese.

Cosa è il Reddito alimentare?

Il progetto di Reddito Alimentare è una nuova iniziativa che prevede la distribuzione gratuita di prodotti alimentari invenduti, comunque idonei al consumo, donati dagli operatori del settore alimentare che aderiranno all'iniziativa. L'obiettivo è duplice: combattere lo spreco alimentare e fornire un aiuto concreto alle persone in condizione di grave povertà.

Il Comune di Napoli è destinatario, per i prossimi tre anni, di 1.424.911,40 euro che saranno destinati a tutti gli enti del terzo settore, partners di progetto, i quali avranno il compito, con la regìa dell'Ente Locale, di distribuire prodotti alimentari invenduti che saranno donati dagli operatori del settore alimentare. «Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto che, seppur in via sperimentale, darà sollievo a molte famiglie che in questi tempi difficili stentano ad arrivare a fine mese, inoltre è una misura molto innovativa che contribuisce a ridurre lo spreco alimentare. Sono soddisfatto perché Napoli, insieme ad altre pochissime grandi città italiane, è riuscita a presentare un progetto importante per combattere la povertà in maniera costruttiva, strutturata e duratura» così l'assessore Luca Trapanese.