Il murales più famoso dedicato a Diego Armando Maradona, l'indimenticato fuoriclasse argentino scomparso prematuramente, a 60 anni, lo scorso 25 novembre, è sicuramente quello che sorge nel cuore dei Quartieri Spagnoli, al centro di Napoli, che ritrae la silhouette del Pibe de Oro con la maglia azzurra. Anche Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia partenopea, avrà però il suo murales dedicato a Maradona: ad annunciarlo è stato il sindaco della città flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, che su Facebook ha pubblicato anche le foto di come sarà l'opera:

Bacoli avrà un muro dedicato a Diego Armando Maradona. È iniziata l’opera in villa comunale, lì dove c’era lo storico campo di calcio “Maremorto”. La facciata degli spogliatoi sarà interamente dedicata a Maradona, a poche decine di metri dalla Sibilla di Jorit, con immagini della sua vita sportiva con la maglia dell’Argentina e del Napoli. Da appassionato del gioco del pallone, non posso nascondervi l’emozione. Ringrazio Dario Santucci per la professionalità che offre al servizio della città. Così come ringrazio l’Area VI del Comune di Bacoli che, attraverso l’ausilio qualificato di un cittadino che percepisce il reddito di cittadinanza, ha recuperato un bene pubblico ridotto da anni in un degrado inqualificabile