Anastacia in concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta il 18 luglio 2025 Il 18 luglio 2025 il concerto di Anastacia al Belvedere di San Leucio a Caserta. Biglietti disponibili dal 14 dicembre alle 11 sui canali tradizionali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Anastacia torna in Italia e, tra le tappe del suo tour estivo, c'è anche il Belvedere di San Leucio a Caserta: l'artista di Chicago, al secolo Anastacia Lyn Newkirk, si esibirà il 18 luglio del 2025 nel pittoresco scenario casertano. I biglietti saranno disponibili a partire da sabato 14 dicembre, alle ore 11 sui siti abituali (Ticketone, D'Alessio e Galli) e nei punti vendita autorizzati.

Oltre al concerto casertano, inserito all'interno della rassegna "Un’Estate da BelvedeRE", la cantante originaria dell'Illinois si esibirà anche al Festival del Vittoriale a Gardone Riviera (15 luglio), al Sequoie Music Park di Bologna (16 luglio), all'Arena del Mare di Sabaudia (19 luglio) e al Castello Carrarese a Este (21 luglio). Ed è già grande attesa soprattutto per i suoi brani più famosi, come "Im Outta Love", "Paid My Dues" e "Left Outside Alone", oltre al nuovo album "Our songs". Forte di oltre 225 premi in 31 paesi diversi, e tour internazionali letteralmente in ogni angolo del pianeta, Anastacia si prepara ad un nuovo tutto esaurito stavolta in quel di Caserta.