Un'alunna di scuola elementare positiva al Coronavirus, una classe in quarantena ed altre due in regime di didattica a distanza. A Torre Annunziata torna la paura contagi, dopo essere stata a lungo una delle cittadine del territorio vesuviano con maggiore incidenza di casi positivi a Covid-19 nella cosiddetta "seconda ondata" pandemica. Le misure sono state disposte dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, competente per il territorio oplontino.

L'istituto interessato è il secondo circolo didattico "Giancarlo Siani": la ragazzina risultata positiva al Coronavirus frequenta la quinta elementare. Con una circolare firmata dalla dirigente scolastica Lucia Massimo ai genitori e docenti delle tre classi interessate (tutte di quinta elementare), è stato disposta la didattica a distanza fino a 28 aprile, mentre i locali dell'istituto saranno sottoposti alle previste sanificazioni necessarie dopo la scoperta del nuovo caso positivo. Alunni e docenti della sezione interessata dal caso di positività dovranno attenersi anche alla quarantena domiciliare che, si legge nelle circolare, "terminerà solo all'esito negativo del tampone effettuato non prima del quattordicesimo giorno". Situazioni analoghe anche in altre scuole di Napoli e della Campania che, dopo la riapertura, stanno registrando nuovamente casi di positività al Coronavirus al loro interno, costringendo anche al ritorno alla didattica a distanza ed alla quarantena diverse decine di persone tra studenti, professori e personale scolastico. Nella sola Procida a finire in isolamento nelle scorse ore sono state quasi 100 persone, tra cui più di 70 bambini, tutti appartenenti al medesimo istituto scolastico.