All’Ospedale Monaldi radiografie, Tac e analisi gratis da lunedì a sabato: basta la ricetta medica Il servizio di laboratorio aperto anche agli esterni, non solo ai pazienti dell’ospedale, ed esteso anche al sabato dalle 8 alle 11.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

All'Ospedale Monaldi di Napoli radiografie, Tac e analisi gratis da lunedì a sabato: basta l'impegnativa del medico curante. Il servizio di laboratorio è aperto anche agli esterni, non solo ai pazienti ricoverati, ed esteso anche alla giornata di sabato, dalle ore 8,00 alle 11,00. L’Azienda Ospedaliera dei Colli aumenta l’offerta di salute aprendo i suoi laboratori e i servizi di radiodiagnostica al pubblico anche il sabato. Per Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, "Siamo sempre più al servizio dei cittadini".

Laboratori del Monaldi per esami gratis, gli orari di apertura

I laboratori di analisi del Monaldi, quindi, saranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 11:00 e i cittadini potranno accedere, senza prenotazione e con accesso diretto, presso gli ambulatori, muniti solo dell’impegnativa del medico di base. Inoltre, contattando il CUP, sarà possibile prenotare Tac, radiografie ed ecografie, oltre a esami di medicina nucleare, mammografie in 3D con e senza mezzo di contrasto ed ecografie mammarie.

«Fino ad oggi, queste prestazioni erano riservate solo ai pazienti in regime di ricovero o di day hospital – aveva spiegato Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – ma abbiamo deciso di aprire le prenotazioni all’utenza esterna. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre maggiore assistenza all’utenza, ovviamente senza impattare sull’attività di ricovero dell’ospedale, con una particolare attenzione ai pazienti considerati fragili". Il servizio ora è stato esteso anche al sabato. "Parallelamente – aggiunge – stiamo lavorando con aperture straordinarie degli ambulatori e con la pianificazione di sedute operatorie aggiuntive».