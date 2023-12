All’Ospedale Cardarelli 450 nuovi letti per i pazienti: elettrici e automatici, sostituiranno quelli manuali I nuovi letti elettrici andranno a sostituire quelli meccanici. Saranno usati in 32 reparti del Cardarelli. Più confortevoli e facili da usare.

All'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli arrivano 450 nuovi letti a movimentazione elettrica per migliorare la degenza dei circa 38 mila pazienti ricoverati ogni anno nel nosocomio partenopeo. Andranno a sostituire quelli vecchi a movimentazione meccanica nei reparti. L'obiettivo è rendere più efficiente e confortevole la degenza ospedaliera nel Cardarelli. La prima tranche è stata consegnata in questi giorni e va a rinnovare il patrimonio di attrezzature mediche per la degenza.

Andranno a sostituire i letti meccanici

Nel complesso sono 450 i nuovi letti a movimentazione elettrica, acquistati con l’ausilio dei Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale, rientrano tra gli investimenti di rinnovamento tecnologico messi in atto dall’Ospedale e andranno a sostituire l’attuale dotazione di letti a movimentazione meccanica in più di 32 reparti. I nuovi letti a movimentazione elettrica sono progettati per migliorare l’esperienza di cura di questi pazienti. Grazie ad una maggiore flessibilità di gestione, i nuovi presidi sono in grado di poter essere adattatati ad ogni paziente garantendo maggiore confort e sicurezza, agevolando così anche il lavoro del personale sanitario.

Saranno assegnati a 32 reparti del Cardarelli

La procedura, a cura dell’Unità di Ingegneria Clinica, in coordinamento con la Direzione medica di Presidio, si concluderà nei prossimi giorni con il collaudo e l’assegnazione dei nuovi letti ai diversi reparti. Per i pazienti ci sarà così la possibilità di vivere la degenza in migliori condizioni sanitarie, con la possibilità di fruire di letti anche più facili da usare.