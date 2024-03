All’Orto Botanico di Napoli è già primavera: sbocciati i narcisi L’Orto Botanico di Napoli: “In questi giorni iniziano le fioriture primaverili”. La spiegazione dell’esperta sulla fioritura a febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Foto Orto Botanico Federico II

All'Orto Botanico di Napoli è già primavera: sono sbocciati negli scorsi giorni i narcisi. La foto è stata pubblicata sulla pagina social della struttura scientifica di via Foria, che fa parte della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università Federico II, ed ha subito riscosso successo tra i tanti fan che la seguono. "In questi giorni – scrive l'Orto Botanico – iniziano le fioriture primaverili. Nelle immagini, alcuni narcisi fanno capolino in alcune aree marginali dell'orto". Il post sulla fioritura dei narcisi è stato pubblicato il 29 febbraio 2024, considerato anche uno dei mesi invernali più caldi degli ultimi anni, rispetto alle temperature medie stagionali per il mese di febbraio.

La spiegazione della fioritura dei narcisi a febbraio

Ma è normale che i narcisi fioriscano proprio in questo periodo, considerando che la primavera inizia solo il 21 marzo? A spiegarlo a Fanpage.it è la dottoressa Rossella Muoio, dell'Orto Botanico di Napoli, che ha risposto a questa domanda:

Le fioriture dipendono da numerosi parametri quali temperatura, altitudine, latitudine, fisiologia della pianta, se questa inoltre è spontanea o esotica rispetto al luogo in cui è coltivata. I narcisi, nel caso della foto, fioriscono proprio da febbraio a maggio, in funzione del luogo, per cui si direbbe perfettamente secondo calendario.

Foto Orto Botanico Federico II

Le visite guidate all'Orto Botanico

Nel Real Orto Botanico di Napoli, che si sviluppa su una superficie di 12 ettari, sono ospitati circa 9mila specie vegetali e quasi 25mila esemplari. All'interno dell'antico giardino borbonico si respira una atmosfera magica. Per chi volesse passeggiare e ammirare le piante dell'Orto Botanico sono disponibili anche delle visite guidate per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado a partire dal 1 marzo 2024.

Il primo turno è previsto alle ore 9.00, il secondo alle ore 11.00. La visita dura circa 2 ore . Il servizio di guida, prenotazione inclusa, è a cura dell’Associazione esterna “Connessioni Vegetali”. Contattando tale Associazione, si possono prenotare visite guidate negli orari di apertura dell’Orto. Le visite possono essere cancellate e riprogrammate, anche con pochissimo preavviso, per motivi di forza maggiore (ad esempio, eventi meteo sfavorevoli). Ulteriori dettagli alla pagina dedicata alle scuole sono presenti nel sito ufficiale dell'Orto Botanico di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II.