Allerta Meteo in Campania: temporali e vento forte dalle 18 di stasera fino alle 9 di domani Ancora un’allerta meteo sulla Campania: dalle 18 di oggi lunedì 1° novembre fino alle 9 di domani 2 novembre, attese forti piogge e raffiche di vento su tutta la Regione. La Protezione Civile della Campania invita alla massima prudenza: “Quadro meteo associato a un possibile dissesto idrogeologico localizzato con criticità di livello giallo”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuova allerta meteo sulla Campania: la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di colore giallo valido a partire dalle 18 di stasera, lunedì 1 novembre, fino alle 9 di domani mattina, martedì 2 novembre. Si attendono forti precipitazioni di carattere temporalesco, anche molto intense in alcune zone dell'interno, nonché possibili raffiche di vento nei temporali.​ Un quadro meteo a cui è anche associato "un possibile dissesto idrogeologico localizzato", sempre di livello Giallo.

I rischi, spiegano dalla Protezione Civile regionale sono quelli di:

Ruscellamenti superficiali e possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); Possibili cadute massi in più punti del territorio; Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.​

​La Protezione Civile della Campania aveva emanato un'allerta meteo anche ieri per piogge forti e rischio allagamenti in tutta la regione. Anche in questo caso si è trattata di una allerta meteo di colore giallo che tuttavia, partita dalle 18 di domenica 31 ottobre, si è esaurito alle ore 9 di oggi, 1° novembre, con il rischio di esondazioni e frane. L'invito ai cittadini era ad evitare di uscire e restare a casa: poi nella mattinata di oggi, la nuova allerta, che partirà dalle 18 di questa sera e terminerà domattina alle nove.