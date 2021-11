Allerta meteo in Campania, scuole chiuse domani 26 novembre in diversi comuni Scuole chiuse domani, 26 novembre, in diversi comuni del Salernitano per allerta meteo. Il sindaco di Angri: “DAD per allerta Arancione in territori a rischio”

A cura di Redazione Napoli

Diversi Comuni della provincia di Salerno hanno deciso di tenere le scuole chiuse per domani, 26 novembre, viste le previsioni meteorologiche e dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania e in vigore dalle 18 di oggi e per le prossime 24 ore, fino alle 18 di domani. Il nuovo avviso, che proroga quello precedentemente in vigore, indica la possibilità di piogge e temporali in gran parte della Campania. In particolare, è stata proclamata allerta Arancione sulla zona 3 (costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Piacentini), dove si prevedono temporali anche di forte intensità con possibilità di dissesto idrogeologico diffuso, frane e colate di fango; per il resto del territorio l'allerta è di colore Giallo, con temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento.

Allerta meteo in Campania, scuole chiuse in comuni del Salernitano

I comuni dove domani, 26 novembre, le scuole resteranno chiuse per il maltempo sono tutti del Salernitano. Hanno deciso in questo senso le amministrazioni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, Sarno, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Pagani, Siano e Scafati. Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha annunciato di voler richiedere "una modifica del Piano Comunale della Protezione Civile", affinché "si attivino autonomamente le lezioni in DAD nel caso di allerta Arancione per quegli edifici/plessi scolastici situati nei comuni a rischio idrogeologico". Per questo motivo, ha proseguito il Primo Cittadino, domani terrà una riunione con i dirigenti scolastici che discutere e approfondire la proposta, per arrivare a "una regola comune a tutti, nel segno dell'omogeneità territoriale, e in difesa sia dell'incolumità dei cittadini che dell'istruzione dei nostri piccoli e giovani concittadini".