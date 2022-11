Allerta meteo in Campania, raffiche di vento fortissime: a Napoli le onde invadono il Lungomare Niente temporali al momento, ma forti raffiche di vento che hanno fatto cadere al suolo bidoni dei rifiuti, scooter e biciclette. A Napoli le onde del mare invadono i marciapiedi.

A cura di Valerio Papadia

Dopo gli intensi temporali di questa notte, l'allerta meteo arancione prevista per tutta la giornata di oggi in Campania prosegue con raffiche di vento fortissime, così come era stato indicato dalla Protezione Civile: è stato proprio il vento e il pericolo di caduta di alberi o di altre strutture esposte, a spingere molti sindaci a chiudere le scuole nei rispettivi Comuni, come è accaduto ad esempio a Napoli.

Vento forte: a Napoli abbattuti scooter, biciclette e bidoni

Dalle prime luci di questa mattina, come già detto, la pioggia ha smesso di cadere, ma è il vento a destare preoccupazione. A Napoli, infatti, le forti raffiche che stanno soffiando dalle prima luci dell'alba hanno abbattuto numerosi scooter e biciclette parcheggiati per strada, così come sono tanti i bidoni dei rifiuti caduti al suolo.

Particolarmente impressionante la situazione sul Lungomare, dove il forte vento ha provocato un moto ondoso particolarmente violento: l'acqua del mare, infrangendosi con violenza sugli scogli, a intervalli regolari invade infatti i marciapiedi del Lungomare.

Nell'entroterra campano, come ad esempio nella provincia di Avellino, i violenti temporali di questa notte hanno provocato l'allagamento di numerose strade, anche se al momento non si segnalano particolari disagi o danni a cose o persone.

Allerta meteo arancione in Campania: i fenomeni attesi

Secondo il bollettino della Protezione Civile della Campania, oltre a temporali e vento forte, nella giornata odierna si potrebbero verificare i seguenti fenomeno meteorologici: