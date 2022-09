Allerta meteo in Campania giovedì 8 settembre: grandine e fulmini soprattutto tra Napoli e Caserta La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo gialla dalle ore 9 e fino alle 21 di domani, giovedì 8 settembre 2022.

A cura di Redazione Meteo

Torna il maltempo in Campania: la Protezione Civile regionale ha difatti emanato un'allerta meteo, di colore giallo, valevole dalle ore 9 alle ore 21 di domani, giovedì 8 settembre 2022. L'allerta, come precisato nel bollettino diramato dalla Protezione Civile, riguarderà soltanto le zone 1 e 2 della Campania, vale a dire Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Alto Volturno e Matese: qui, sono previsti temporali anche intensi, grandine e fulmini. Si raccomanda di prestare attenzione, per la rapidità di evoluzione dei fenomeni previsti, anche alle coperture e alla caduta di alberi e rami, dal momento che gli intensi temporali potrebbero essere accompagnati anche da forti raffiche di vento.

Oltre ai fenomeni sopracitati, come evidenzia ancora la Protezione Civile della Campania, si potrebbero verificare anche possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. Come sempre in questi casi, la Protezione Civile raccomanda gli enti competenti di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire e controllare i fenomeni previsti. Si raccomanda, proprio per la possibile presenza di venti molto forti, anche di controllare la corretta tenuta del verde pubblico e di tutte le strutture esposte alle sollecitazioni delle raffiche, ma anche degli altri fenomeni atmosferici come la grandine.