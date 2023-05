Allerta meteo gialla in Campania: pioggia, grandine e fulmini dalle 14 alle 21 di oggi 29 maggio Allerta meteo gialla in Campania dalle 14 alle 21 di oggi lunedì 29 maggio: piogge, temporali e grandinate su tutta la Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta meteo in Campania dalle 14 alle 21 di oggi, lunedì 29 maggio: si tratta di un'allerta gialla per possibili temporali, improvvisi ma "repentini e intensi", spiega la Protezione Civile regionale che ha diramato l'allerta. Fenomeni che sono connessi, si legge, "alle condizioni di consistente instabilità atmosferica e caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, ma anche, a scala locale, da particolare intensità. Potranno verificarsi anche fulmini, grandine e raffiche di vento". Fenomeni che nei giorni scorsi erano già attesi a macchia di leopardo sulla regione, che invece altrove aveva potuto godere di sole e caldo diffuso.

La Protezione Civile regionale ha parlato anche di un "possibile rischio idrogeologico per temporali anche con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. A causa delle caratteristiche di tale perturbazione prestare attenzione anche al rischio di danni alle coperture e alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi". Ancora una volta, dunque, l'invito "alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si segnala, in considerazione delle raffiche di vento e delle possibili grandinate la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici".