Allerta meteo, a Napoli domani scuole aperte, parchi e cimiteri chiusi Domani a Napoli scuole aperte, chiusi parchi pubblici e cimiteri cittadini per l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. Attesi forti venti e mare molto agitato: rischio mareggiate lungo le coste più esposte. Massima allerta per la possibile caduta di rami, alberi e cartellonistica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Scuole aperte domani a Napoli: l'allerta meteo per vento forte ha portato ad una ordinanza ad hoc da parte di Palazzo San Giacomo che riguarda parchi e cimiteri cittadini, che resteranno invece chiusi. Lo ha comunicato lo stesso Comune di Napoli nella serata di oggi, domenica 24 ottobre.

Nella nota di Palazzo San Giacomo si legge che:

A seguito dell'allerta meteo per venti forti o molto forti, diramata dalla Protezione civile regionale e valida fino alle ore 18 di lunedì 25 ottobre, con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura dei cimiteri e dei parchi cittadini per la giornata di domani 25 ottobre.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso l'avviso di allerta meteo per vento molto forte e mare molto agitato a partire dalle 12 di oggi, domenica 24 ottobre e fino alle 18 di lunedì 25 ottobre. Colpa nell'arrivo in questo fine settimana di un vortice ciclonico che darà vita a un'intensa fase di maltempo sulle regioni meridionali ed in particolare sulla Campania. E così le giornate di sole tipiche di questi giorni, dovute agli ultimi strascichi dell'anticiclone delle Azzorre, saranno solo un bel ricordo. Già in queste ore le temperature sono bruscamente calate, e l'intensità del vento è aumentata. Il rischio è quello di caduta alberi, rami e cartellonistica verticali per le forte raffiche, ma anche per mare agitato che potrà causare mareggiate lungo le coste più esposte. La situazione meteorologica tornerà a stabilizzarsi nei prossimi giorni, quando il vortice ciclonico lascerà l'Italia meridionale in direzione della Grecia, lasciando così il cielo sgombro dalle nubi.