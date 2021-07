Allerta maltempo a Napoli, tutti i parchi cittadini resteranno chiusi anche domani Ancora allerta maltempo in tutta la Campania. Il Comune di Napoli informa che tutti i parchi cittadini della città resteranno chiusi anche domani, domenica 18 luglio, a causa della proroga dell’allerta meteo gialla. La stessa sarà in vigore fino alle 23.59 di domani. Previsti temporali soprattutto nel primo pomeriggio.

A cura di Enrico Tata

Il Comune di Napoli informa che tutti i parchi cittadini della città resteranno chiusi anche domani, domenica 18 luglio, a causa della proroga dell'allerta meteo gialla. La stessa sarà in vigore fino alle 23.59 di domani. In mattinata la Protezione Civile della Regione Campania ha annunciato l'allerta anche per domani. Sono previste piogge e temporali, localmente anche intensi con forti raffiche di vento, che potrebbero causare notevoli disagi. Possibili fulmini e grandinate.

Questi i possibili danni idrogeologici a causa dell'allerta meteo gialla, secondo il bollettino della Protezione Civile:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Inondazioni delle aree limitrofe a corsi d'acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); – Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; – Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni

– Caduta di rami o alberi

Il meteo per domani a Napoli: piogge dopo pranzo

Domani a Napoli previste piogge anche di forte intensità soprattutto intorno all'ora di pranzo. Il meteo dell'Aeronautica militare prevede infatti precipitazioni (70 per cento di probabilità) tra le 14 e le 17. Anche secondo il sito 3BMeteo per domani c'è il 76 per cento di possibilità che piova nel primo pomeriggio. Secondo il sito IlMeteo.it sono previste deboli piogge intorno alle 14. Le temperature si manterranno tra i 20 e i 28 gradi.