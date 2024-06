Allarme caldo a Napoli, docce e bibite ai senza dimora: il piano di emergenza del Comune

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Centri di accoglienza aperti prima, più docce installate e bibite fresche e ricambi di biancheria distribuiti gratuitamente in strada. Ecco il piano del Comune di Napoli per affrontare l'emergenza caldo per i senza fissa dimora. Nel capoluogo partenopeo, secondo le previsioni meteorologiche, sono in arrivo nei prossimi giorni ondate di calore, con punte che potrebbero toccare i 33-34 gradi, afa e forte umidità. Palazzo San Giacomo, attraverso l'assessorato al Welfare e alle Politiche Sociali, si sta attrezzando per far fronte a questo anticipo d'estate: "Abbiamo avviato un'azione capillare sul territorio con numerose iniziative che saranno messe in campo già da questa settimana", spiega a Fanpage.it l'assessore Luca Trapanese.

Trapanese a Fanpage.it: "Attivato il piano anti-caldo"

L'assessore Trapanese aggiunge: "Abbiamo sia la nostra centrale operativa che le 5 unità di strada sempre impegnate. Al dormitorio pubblico i senza fissa dimora possono entrare molto prima se fa caldo. Già dalle prime ore del pomeriggio. Mentre all'istituto Tanucci e al Sai di vico Volpicelli, traversa di via Tribunali, abbiamo riattivato docce, cambio guardaroba, e letti per riposarsi al fresco. Un piano già sperimentato l'anno scorso".

Potenziati i centri di accoglienza

Nello specifico, il Comune ha annunciato che offrirà la possibilità di anticipare l'accesso al CPA (dormitorio pubblico), potenzierà la distribuzione di bevande e biancheria con le 5 unità di strada operative sul territorio. Inoltrerà i bollettini meteo (allerta della protezione civile) alla centrale operativa per organizzare al meglio gli interventi. "Stiamo pensando, infine – conclude Trapanese – ad ulteriori dispositivi emergenziali da attivare laddove si verificassero particolari situazioni di allerta".