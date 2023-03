Alessandro muore a 38 anni al Cardarelli dopo l’intervento, c’è l’inchiesta: salma sequestrata Il 38enne era in ospedale per un intervento. La famiglia ha denunciato ed è stata sequestrata la salma.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, per la scomparsa di Alessandro De Lucia, morto a 38 anni dopo un intervento all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. L'uomo è stato ritrovato senza vita dagli infermieri nel suo letto, dopo essere stato operato. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, la famiglia avrebbe denunciato. Sarebbe scattata una inchiesta e sarebbe stata sequestrata la salma. L'uomo, secondo quanto appreso, avrebbe avuto delle patologie abbastanza complesse. Da qui, l'intervento chirurgico presso il nosocomio partenopeo.

Era sposato e aspettava un figlio, lutto a San Felice a Cancello

Immenso il dolore nel Comune del Casertano, in particolare la frazione di San Marco Trotti. Alessandro era un informatico molto stimato. Lascia la moglie Maria. La coppia era in attesa di un figlio. Sono tantissimi i messaggi di vicinanza e condoglianze per i familiari per la terribile e prematura scomparsa. Ancora da chiarire le circostanze di quanto avvenuto.

L'indagine della Procura e la salma sequestrata

La Procura della Repubblica di Napoli avrebbe aperto un'inchiesta dopo la denuncia dei familiari, per cercare di chiarire cosa possa essere avvenuto. Il giovane era ricoverato da alcuni giorni per un intervento, sarebbe stato operato. Poi, il decesso. La salma sarebbe stata sequestrata per procedere eventualmente all'esame autoptico, dal quale potrebbero emergere degli elementi utili a chiarire cosa possa essere avvenuto. Soltanto nei prossimi giorni si potranno avere maggiori informazioni sull'episodio accaduto all'Ospedale Cardarelli di Napoli.