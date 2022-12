Al Teatro Nuovo in scena La banda del Sud, progetto che unisce dieci talenti musicali italiani L’orchestra popolare La banda del Sud è un’orchestra nata da un progetto del Ministero della Cultura che prevede anche un’esibizione al teatro Nuovo.

A cura di Redazione Cultura

Creare un'orchestra popolare è l'obiettivo che si è posto il progetto La banda del Sud, ideato e prodotto da La Bazzarra e finanziato da Ministero della Cultura. E ovviamente un'orchestra deve suonare, cosa che avverrà puntualmente venerdì 23 dicembre 2022 a partire dalle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Napoli dove si terrà il concerto conclusivo di questa iniziativa che mette insieme dieci talenti provenienti dalle sei regioni del Sud Italia a comporre questa orchestra di musica popolare che avrà come direttore artistico Gigi Di Luca e come direttore musicale il compositore Mario Crispi.

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di unire alcuni talenti del Sud Italia dandogli la possibilità di far parte di un progetto più ampio che gli permetterà di suonare dopo aver preso pare a una residenza artistica. Raffaele Califano, Marcello De Carolis, Peppo Grassi, Oreste Forestieri, Eufemia Mascolo, Michele Piccione, Hiram Salzano, Antonio Smiriglia, Pier Paolo Vacca ed Emy Vaccari, ovvero i 10 artisti provenienti da Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, porteranno sul palco ciò che hanno creato duranye la residenza che li ha visti impegnati a Torre del Greci dal 19 al 23 dicembre quando ciascuno metterà al servizio del gruppo le proprie capacità artistiche, sotto l'egida di Ethnos, il Festival che da anni rappresenta uno degli appuntamenti musicali più importanti della Regione.

Il direttore artistico Gigi Di Luca ha definito questo progetto "innovativo, di amore per le proprie tradizioni; un progetto di visioni contemporanee perché i giovani sanno leggere la realtà con sguardo nuovo". Il regista e agitatore culturale napoletano ha spiegato che "c’è un bisogno diffuso di recupero di identità, di riconoscersi nelle radici comuni di un Sud che resta creativamente e artisticamente il punto di riferimento della cultura italiana nel mondo. La Banda del Sud, premiato come progetto speciale del 2022 dal Ministero della Cultura, testimonia l’intento di sviluppare azioni professionali di internazionalizzazione della musica del Sud Italia, portandola in giro per il mondo e costruendo per il futuro ponti culturali con il Mediterraneo"..