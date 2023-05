Al supermercato alimentare lavoratori in nero e senza guanti: titolare denunciato per sfruttamento Controlli della Polizia Locale, guidata dal comandante Piricelli, e degli ispettori dell’Asl di Caserta sulle attività commerciali.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

In un supermercato alimentare ad Aversa, in provincia di Caserta, i lavoratori erano in nero e senza guanti idonei a maneggiare i prodotti alimentari. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale di Aversa, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, assieme agli ispettori del Dipartimento di Prevenzione sui luoghi di lavoro dell'Asl Caserta, guidati dalla dottoressa Di Caprio, nel corso di un controllo ad alcune attività commerciali della zona.

I controlli sulle attività commerciali

In particolare in un supermercato in procinto di aprire al pubblico, una media struttura per la vendita di generi alimentari e non, gli agenti della polizia municipale aversana hanno identificato 14 persone, tra titolari e dipendenti. Due lavoratori sono risultati essere in servizio a nero.

Altri dipendenti, come emerso dai controlli, non erano in possesso dei dispositivi di protezione individuale previsti per legge. In particolare guanti, necessari per maneggiare i prodotti alimentari e gli altri beni in vendita, e scarpe adeguate per questo tipo di lavoro, che assicurino le condizioni igienico-sanitarie.

Nei guai il titolare della società da cui dipendevano i lavoratori, il quale, alla fine, stato denunciato per sfruttamento dei lavoratori e segnalato agli organi preposti per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. I controlli degli agenti della Polizia Locale di Aversa e degli ispettori dell'Asl di Caserta sulle attività commerciali, per il rispetto delle normative di legge e sanitarie, proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori verifiche, anche a tutela della salute di tutti i cittadini.