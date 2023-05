Al Parco Verde di Caivano gigantesco murales con due bimbe: “Nessuno resti solo” Un grande murale con due bambine abbracciate e la scritta “Nessuno resti solo” realizzato dall’artista Igor Scalisi Palminteri al Parco Verde di Caivano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il murale "Nessuno resti solo" nel Parco Verde di Caivano

Un murale per ricordare al mondo l'immagine "pulita" delle periferie, contro gli stereotipi. L'iniziativa è dell'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri, che al Parco Verde di Caivano, tristemente noto per diversi fatti di cronaca, ha realizzato un gigantesco murale con due bambine che si abbracciano e la scritta nessuno resti solo. Il murale si trova in via Circumvallazione Ovest-Viale Rosa, ed è stato commissionato e donato alla comunità di Parco Verde dalla "Fondazione Con il Sud", in occasione dell’evento "Con il Sud un Futuro già visto".

Palminteri ha spiegato che "è come se il Parco Verde di Caivano fosse casa mia, una casa non intesa come abitazione ma come il mio corpo. Venendo qui ho sentito questo senso di abbandono e trascuratezza da parte dello Stato e delle Istituzioni che non si prendono cura delle cittadine e dei cittadini, delle bambine e dei bambini", ha aggiunto ancora l'artista palermitano. All'inaugurazione del murale, presenti anche il Presidente della Fondazione con il Sud Carlo Borgomeo e del sindaco di Caivano Vincenzo Falco.