“Aiuto, mi sta riempiendo di botte”: telefona ai carabinieri e fa arrestare il marito violento Accade a Palma Campania, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne: l’uomo era già stato denunciato per violenze sulla moglie nel 2021.

A cura di Valerio Papadia

"Aiutatemi, vi prego, mio marito mi sta riempiendo di botte". Nella serata di ieri, lunedì 16 gennaio, questa la telefonata che i carabinieri hanno ricevuto da una donna di Palma Campania, nella provincia di Napoli. I militari dell'Arma della locale stazione e quelli del Nucleo Radiomobile si mettono immediatamente in marcia e raggiungono presto l'abitazione della donna, una 34enne, che racconta di essere stata presa a pugni e schiaffi dal marito, che nella furia ha sfasciato anche diversi mobili in casa.

La donna aveva denunciato il marito già nel 2021

I carabinieri notano che l'uomo, un 37enne, si trova ancora in casa: è in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'abuso di alcool. Con non poca difficoltà, vista la sua resistenza, i militari riescono ad immobilizzarlo e ad arrestarlo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e maltrattamento a pubblico ufficiale: per il 37enne si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale, dove è stato tradotto in attesa di giudizio. Durante le operazioni, i carabinieri hanno scoperto che la vittima aveva già denunciato il 37enne, sempre per maltrattamenti, nel 2021.