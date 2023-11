Agguato a Torre Annunziata, 42enne gambizzato: gli spari esplosi da uno scooter L’agguato è avvenuto all’ora di pranzo nella zona conosciuta come “quadrilatero delle carceri”: la vittima un 42enne raggiunto da un colpo di pistola ad una gamba.

A cura di Beatrice Tominic

È successo oggi verso l'ora di pranzo nella zona conosciuta come "quadrilatero delle carceri" a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Un uomo di 42 anni è stato gambizzato: nell'agguato, sono stati esplosi diversi colpi di pistola. Almeno uno di loro avrebbe raggiunto il bersaglio.

L'agguato a Torre Annunziata

Il quarantaduenne sarebbe stato raggiunto da una persona nella zona di corso Vittorio Emanuele III, a poca distanza da via Fontana, nella zona centrale di Torre Annunziata. L'altra persona, autrice degli spari, si sarebbe trovata in sella ad uno scooter e avrebbe iniziato a sparargli contro senza neppure scendere dal mezzo, per poi fuggire subito dopo.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena uditi gli spari, è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, sia gli agenti della polizia che i carabinieri e, in breve tempo, anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato d'urgenza il quarantaduenne nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, a poco più di cinque chilometri di distanza dal luogo dell'agguato. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte, è stato raggiunto da un colpo alle gambe, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Ora il ruolo centrale spetta a poliziotti e militari: sono loro che dovranno fare chiarezza su quanto avvenuto e cercare di individuare il movente. Per il momento non si esclude alcuna pista.