Agguato a San Giovanni a Teduccio, ucciso ex collaboratore di giustizia nel parcheggio del supermercato Spari questa sera nella periferia Est di Napoli: un uomo è stato ucciso a San Giovanni a Teduccio, sul posto la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Un uomo è stato ucciso questa sera, 12 marzo, nel parcheggio del supermercato Decò, a San Giovanni a Teduccio, lungo il corso Protopistani, nella periferia Est di Napoli. A quanto apprende Fanpage.it si tratta di un ex collaboratore di giustizia, S. C., che oltre dieci anni fa aveva rilasciato dichiarazioni sui clan della periferia Orientale.

Contro la vittima sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, le modalità dell'omicidio farebbero pensare ad un agguato di stampo camorristico; non si esclude, al momento, che l'uomo possa essere stato attirato in trappola o che, al contrario, sia stato seguito dai sicari, che potrebbero avere atteso che uscisse dal supermercato per entrare in azione.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e quelli del commissariato San Giovanni a Teduccio.